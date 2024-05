Talvez só reste a Tite pedir de volta a medalha do Cariocão que ele deu ao técnico do Nova Iguaçu

Depois de derrotar o Nova Iguaçu, na final do Cariocão, o técnico Tite tomou uma atitude que, para muitos, foi um gesto de fair play. Campeão pela primeira vez pelo Flamengo, Tite abriu mão de sua medalha e a entregou a Carlos Vitor, técnico do time adversário.

Além disso, o treinador rubro-negro chamou o rival e seus comandados para aparecerem em uma foto conjunta com a taça do Cariocão.

“Só agradecer a Deus por tudo. Uma atitude dessa, realmente algo inenarrável, tenho que agradecer muito. A atitude do Tite é de amor e respeito por tudo que conseguimos construir até esse momento”, disse o emocionado Carlos Vitor.

Mas, pensando bem…

E agora que o Flamengo está numa draga desgraçada, podemos avaliar aquele gesto de Tite sob outro ponto de vista. Foi, na verdade, uma atitude soberba. Primeiro por menosprezar o Estadual do Rio de Janeiro, mas também por tentar passar uma mensagem para o distinto público que aquela medalhinha não iria fazer a menor falta na grande coleção de troféus que ele (e o seu Flamengo) irão conquistar este ano.

Diz um velho ditado popular que a soberba precede a ruína. Pois é.

