Sob o comando da dupla Endrick/John Kennedy, Brasil inicia a busca do tri olímpico

Nesta terça-feira, às 17h, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, o Brasil enfrenta a Bolívia, em busca uma vaga nos Jogos de Paris

Tudo na carreira do menino Endrick Felipe Moreira de Sousa, nascido em Taguatinga-DF, no dia 21 de julho de 2006, acontece de forma precoce. Nesta terça-feira (23/1), aos 17 anos, ele entra em campo, contra a Bolívia, para iniciar a campanha do Brasil, em busca da terceira medalha de ouro olímpica,no futebol.

No ano passado, Endrick foi o principal personagem da conquista do bicampeonato brasileiro do Palmeiras. O menino é um espanto. Em julho ele se apresenta ao elenco principal do poderoso Real Madrid, que pagou 35 milhões de euros pela sua aquisição.

Vale lembrar ainda que , em 2022, aos 15 anos, Endrick deu ao Palmeiras o primeiro título da Copa São Paulo de Juniores. Marcou seis gols, um deles o que abriu a goleada por 4 x 0 sobre o Santos na decisão. A partir de então, começou a chamar a atenção de todo o planeta futebol.

Não é um exagero dizer que Endrick é a maior esperança de o Brasil ganhar a terceira medalha de ouro no futebol olímpico. Ganhamos antes no Rio-2016 e em Tóquio-2020, mas acumulávamos frustrações com três pratas (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e dois bronzes (Atlanta-1996 e Pequim-2008).

Parceria com John Kennedy

E o Brasil que entra em campo nesta terça-feira para enfrentar a Bolívia terá uma dupla de ataque de respeito, composta por Endrick e John Kennedy, o menino de ouro do Fluminense, herói da Libertadores da América.

O técnico Ramón Menezes está animado:, mas tenta conter o excesso de confiança

“Posso dizer que são grandes jogadores, que fizeram temporada excepcional. O Kennedy foi campeão da Libertadores, o Endrick campeão brasileiro. São jogadores promissores, com futuro brilhante pela frente… O Endrick foi convocado em outras vezes, mas não foi liberado. Nosso contato está mostrando tudo que se espera dele. Com o John Kennedy, estivemos juntos na última preparação em São Paulo, e vem desenvolvendo tudo o que se espera dele. O mais importante é que todos os dois sabem o que fazer, como fazer, têm condições de jogar juntos, como treinaram. Mas o futebol é a busca de um equilíbrio. E podem jogar assim, ou podemos fazer outra formação, como temos feito nos treinos”, diz o treinador.

A estreia do Brasil

Nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, a Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia, em busca uma vaga nos Jogos de Paris, previstos para agosto, com transmissão do SporTV.

O Brasil está no Grupo A, juntamente com Venezuela, Bolívia, Colômbia e Equador. Grupo B: Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru.

Os dois líderes de cada chave avançam para a fase final, em um quadrangular com turno único. Os dois primeiros conquistam vaga no torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris

A provável escalação para a estreia será esta: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel, Kaiki Bruno; Bruno Gomes, Andrey Santos, Mauricio; Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Todos os convocados do Brasil

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Donelli (Corinthians)

Laterais: Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá)

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu) e Michel (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United)

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians).

