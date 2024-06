Sim, Neymar virou aquele “monstro” da profecia de Renê Simões, mas ainda precisamos dele

A presença de Neymar no SoFi Stadium, de Los Angeles, na última segunda-feira (24) chamou mais atenção do que o melancólico empate do Brasil com a Costa Rica. Ficou claro que – aos olhos da mídia internacional – ele ainda é a imagem da Seleção Brasileira.

Recuperando-se de uma grave lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito, Neymar, como dissemos aqui, causou alvoroço, torceu, gritou, reclamou da saída de Vini Jr., e desceu para acalmar o capitão Danilo. Só não entrou em campo porque não tinha condições. Mas nós vimos, todos nós testemunhamos, a sua enorme vontade de ajudar, de participar.

“Ah, mas o Brasil não precisa mais de Neymar”, dirão os mais radicais. “Neymar até hoje só trouxe problemas para a Seleção”, complementarão aqueles outros que fingem não entender de futebol.

Neymar é o único craque que o futebol brasileiro conseguiu produzir, depois daquela geração de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. É preciso admitir que a sua jornada no mundo do futebol é repleta de momentos brilhantes em campo, mas também de controvérsias que o acompanham desde o início da carreira.

“Estamos criando um monstro!”, profetizou o professor Renê Simões, lá atrás, em 2010, quando ele ainda tinha a idade do Endrick.

Se a gente colocar de um lado da balança o seu talento; e do outro os problemas de lesões e as confusões jurídicas, políticas e sociais, ainda assim é o saldo médio será positivo.

João Saldanha, quando foi técnico da Seleção, certa vez foi perguntado se um “jogador-problema” – não lembro exatamente quem – teria lugar no seu time titular. A resposta do João:

“Eu quero jogador pra vencer as partidas, e não para casar com a minha filha”.

Então é isto: Neymar é aquele sujeito que gosta da put@aria e não aceita conselhos. Mas quando ele se recuperar, a camisa 10 da Seleção Brasileira ainda estará guardada para ele.

Pena que não vai dar tempo de colocá-lo em campo esta noite, contra o Paraguai.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]