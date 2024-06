Neymar “elege” Vinícius Jr.  como o jogador mais feio com quem já atuou

Neymar causou alvoroço ontem nos Estados Unidos, como expectador privilegiado do melancólico empate do Brasil com a Costa Rica, na estreia na Copa América.

Mas, antes do jogo em Los Angeles, o astro do Al Hilal participou de uma live com o influenciador Matheus Gonze, onde destacou alguns dos jogadores que mais influenciaram sua carreira, tanto de forma positiva quanto negativa.

Neymar foi desafiado a mencionar o jogador mais feio com quem já atuou e escolheu Vinícius Júnior, provocando risos durante a conversa.

“Sobre o mais feio, cara… Joguei com muitos, pô. A briga vai ser boa. Com todo o respeito, o Vini Jr. é… é doido, viu? Vini, eu te amo, mas, mano… O bom é que ele é engraçado, então, compensa. Feio engraçado passa batido”, comentou Neymar.

“Quanto aos ídolos no futebol, tive muitos. Todos foram referências. É difícil, muito difícil. Gostava muito do… Vou dizer um diferente, não vou falar dos normais, que são muito grandes. Alex”, acrescentou Neymar, antes de enfatizar que “o melhor” jogador que já viu jogar foi Lionel Messi.

Para finalizar, o atacante mencionou André Iniesta como aquele que mais o surpreendeu, Thiago Silva e Casemiro como o melhor defesa-central e trinco que enfrentou, respectivamente, e Keylor Navas e Manuel Neuer como os goleiros mais difíceis de superar.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]