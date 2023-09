Show de bola das meninas, com público recorde e boa audiência na Globo

A final do Brasileirão, que deu o penta ao Corinthians, mostrou que a popularidade do futebol feminino está em alta

Mais de 42 mil pessoas foram à Neo Química Arena neste domingo (10) para ver a final do Brasileirão feminino, entre Corinthians e Ferroviária. É o recorde de público na América do Sul, que estava em poder de Universitario x Alianza Lima, pela liga peruana.

Para ser mais exato, foram 42.326 torcedores pagantes e 42.566 pessoas no total, estabelecendo uma arrecadação de R$ 920.125,90 – a maior do futebol feminino de clubes no Brasil, superando em cerca de R$ 20 mil a renda da final do ano passado.

O recorde geral, considerando clubes e seleções, é da semifinal entre Brasil e Suécia nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando 70.454 torcedores foram ao Maracanã.

O jogo que deu o penta ao Corinthians (foi quarto título consecutivo na categoria), teve também uma boa audiência, rendendo à TV Globo 16,4 pontos de média e picos de mais de 20 na Grande São Paulo, segundo números preliminares da Kantar Ibope Media. O resultado deixou a Globo a na liderança do ranking da TV aberta, à frente di SBT.

As mulheres em alta

O futebol feminino demonstra assim que está cada dia mais popular em nossos país. No domingo 20 de agosto, por exemplo, na final da Copa do Mundo entre Espanha e Inglaterra, a Globo obteve a melhor audiência do ano para a faixa de horário matinal. Foram registrados 10 pontos em São Paulo e 9 no Rio de Janeiro.

