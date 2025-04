Série D-2025: tradição, paixão e esperança em campo

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 contará com a participação de 64 clubes de diversas regiões do país. Entre eles, destacam-se dois times de grande tradição no futebol brasileiro: a Portuguesa de Desportos e o Santa Cruz.

A Lusa já foi uma das equipes mais respeitadas do futebol paulista, conquistando diversos títulos estaduais e revelando craques que integraram a Seleção Brasileira em campanhas vitoriosas.

Já o Santa Cruz, de Recife, é reconhecido por sua apaixonada torcida. Mesmo em divisões inferiores, o clube consegue atrair multidões ao Estádio do Arruda, refletindo a intensa paixão dos pernambucanos pelo tricolor.

A competição, que estava agendada para iniciar no final de semana dos dias 12 e 13 de abril, foi adiada para os dias 19 e 20 de abril.

Na tabela abaixo, apresentamos a relação dos clubes participantes da Série D 2025, organizados por estado: