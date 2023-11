Saiba como a Globo planeja “desaposentar” o narrador Galvão Bueno

A ideia é aproveitá-lo na equipe que vai fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2024

A TV Globo nunca conseguiu absorver totalmente a perda de Galvão Bueno, o seu melhor e mais famoso narrador esportivo. Galvão – sabe-se lá por qual razão – foi aposentado compulsoriamente logo após a Copa do Mundo do Catar. Ele nunca quis parar, mas alguém lá dentro da emissora teve a brilhante ideia de colocar “sangue novo” no ar.

Configurou-se uma situação tão mal resolvida que agora a Globo quer leva-lo de volta ao batente. A ideia é Galvão Bueno reforçar o time que vai fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O que se sabe é que a emissora está planejando uma estratégia mais enxuta para a cobertura de Paris – e isso inclui uma drástica redução de equipe. A tendência é manter narradores e comentaristas no Brasil, realizando suas transmissões diretamente daqui. Enquanto isso, apenas repórteres e correspondentes internacionais estarão presentes nos locais das competições.

E, para aumentar o apelo da cobertura, existe a possibilidade de contar com a participação de Galvão Bueno. Apesar de tecnicamente estar aposentado, Galvão ainda tem contrato até 2024, sem exclusividade. Sua presença, além de qualificar a transmissão, pode contribuir decisivamente até na prospecção de anunciantes para o evento.

Carreira solo

Desde que saiu da Globo Galvão tentou engrenar uma “carreira solo”, criou o Canal GB, no Youtube, e, para início de conversa, transmitiu um jogo amistoso da Seleção Brasileira (1 x 2 Marrocos), atingindo a marca de 10 milhões de visualizações. Foram mais de 1.5 milhão de pessoas acompanhando o jogo.

Parecia uma boa arrancada, mas o Canal GB mostrou-se tímido na busca por exclusividade para transmitir outros eventos. Não mostrou, por exemplo, a mesma ambição da Cazé TV, que está em todas.

Na semana passada, o Canal GB anunciou um acordo de transmissão com a Stock Car para a temporada 2024. Mas convenhamos que essa modalidade não tem o apelo popular para conseguir uma grande audiência nas redes sociais.

Não por acaso, Galvão pavimenta esse acordo para voltar a empunhar o microfone da Globo.

