Saiba como a expulsão de Hulk afundou o Galo e ao mesmo tempo “salvou” o Galo

Nesta segunda-feira (17), nesse vídeo que publicamos em nossas redes sociais – logo após o Palmeiras atropelar o Galo – mostramos como foi a humilhante agonia do Clube Atlético Mineiro na Arena MRV . Foi um banho de bola que poderia ter terminado 5 x 0 ou 6 x 0.

Mas o que se viu na mídia no dia seguinte foi uma disputa de narrativas: de um lado, os que concordam que foi uma das melhores exibições do time dirigido por Abel Ferreira; e do outro, os que preferiram usar a expulsão de Hulk como uma espécie de “muleta” para amparar-se numa desculpa esfarrapada.

“Acho que fizemos um jogo inteligente, maduro, corajoso, em um estádio lindíssimo… O Palmeiras mostrou a sua força coletiva e uma coragem de vir a esse jogo e discutir o jogo desde o primeiro minuto. Acho que fomos justos vencedores”, disse Abel Ferreira.

“Só quero dizer que a partida é dos jogadores. Não há Liga no mundo que a arbitragem dê tantos cartões, para jogadores como no Brasil. Não existe. Isso é o mais preocupante. O protagonismo não tem que ser da arbitragem. As pessoas pagam ingressos para ver as equipes e não os árbitros”, rebateu Gabriel Milito.

Copo meio cheio…

Tudo gira em torno da expulsão de Hulk, que anda muito nervosinho em todos os jogos. O Palmeiras venceria de todo jeito, mas o fato é que, com um a menos, o Galo virou uma presa fácil. Eu acho que Hulk é o responsável por essa vergonha que o Galo passou. Ocorre que a expulsão acabou dando argumentos para os atleticanos justificarem a derrota.

Tudo isso faz lembrar aquela expressão popular que fala em “copo meio cheio, ou meio vazio”. Trata-se de uma metáfora sobre a forma como as pessoas enxergam a vida – de maneira positiva ou negativa, dependendo naturalmente do ponto de vista.

Sempre teremos versões e aversões da mesma história. Cada pessoa pode entender de uma forma particular as situações, mesmo as mais desafiadoras.

E você, acha que esse copo está meio cheio ou meio vazio? Deixe aqui o seu comentário.

