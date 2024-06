Sabe aquele Super Mundial de Clubes da Fifa? Acaba de “subir no telhado”

Numa entrevista ao jornal Il Giornale, da Itália, o técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (10_ que o Real Madrid não irá participar do Super Mundial de Clubes planejado pela Fifa, a partir de 2025.

“Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite. A Fifa se esquece de ouvir os clubes e os jogadores envolvidos. Uma só partida do Real Madrid custa 20 milhões de euros e a Fifa não quer pagar isso nesse torneio. Negativo! Nós não vamos”, disse Ancelotti.

Nos planos da Fifa, o Super Mundial de Clubes – que teria a participação de clubes brasileiros como Flamengo, Palmeiras e Fluminense – reuniria 32 equipes, numa espécie de Copa do Mundo, em 2025. A competição seria disputada nos Estados Unidos.

Além da revolta de clubes como o Real Madrid, há também a FIFIPro, associação internacional dos jogadores profissionais de futebol, que não concorda com a nova competição e ameaça comandar uma “paralisação” por conta do calendário.

Some-se a isto a opinião de figuras influentes, como o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. O treinador sempre deixou claro sua insatisfação com o calendário.

“Não sou contra novas competições, sou contra o pouco tempo para recuperação (dos jogadores) ano após ano. É disso que eu reclamo todo o tempo. É legal ter jogo a cada três, cinco, sete dias, mas quando acaba a temporada precisamos de tempo para começar de novo”, alega Guardiola.

.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]