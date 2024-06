Real Madrid levanta a 15ª “orelhuda” e espera o campeão da Libertadores na final do Mundial

O Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, aumentou ainda mais a sua coleção, ao derrotar o ótimo time do Borussia Dortmund, em Londres. O time alemão dominou o primeiro tempo, criou chances, mas não converteu. No intervalo, Carlo Ancelotti “arrumou a casa”, e o Real conquistou a sua 15ª “orelhuda. Isso é impressionante.

Vale destacar que foi a 16ª final da Champions League com jogadores brasileiros em campo, consecutivamente. Isso é um número que nenhum país europeu alcançou até hoje.

Vini Jr teve atuação discreta, mas fez o segundo gol. Rodrygo foi ainda mais discreto e desta vez não brilhou. Militão entrou no finalzinho pra segurar o resultado.

Na história da competição, a lista dezenas de brasileiros campeões. Craques como Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Kaká já tiveram o gostinho de levantar a “orelhuda” pelo menos uma vez. Vini Jr é o jogador mais jovem a marcar gols em duas finais consecutivas.

A final de 2022, entre Real Madrid e Liverpool, por exemplo, foi recorde com maior número de jogadores brasileiros. Juntos, os dois times contaram com oito atletas tupiniquins: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vinicius Junior e Rodrygo, do lado espanhol, contra Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, entre os ingleses.

Mundial de Clubes

O Real Madrid será portanto o representante da Europa no Mundial de Clubes de 2024, que ainda será no formato anterior. Clique AQUI e veja neste vídeo quais são os favoritos a ganhar a Libertadores para encarar o Rel Madrid no final deste ano.

