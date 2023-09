Quem está mentindo nesse caso em que Marcos Braz mordeu a virilha do torcedor?

O episódio ainda não está totalmente esclarecido porque há conflitos entre as versões do cartola e do torcedor

Na véspera da decisão da Copa do Brasil, possivelmente no jogo mais importante do Flamengo nesta temporada, o assunto ainda é a mordida que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deu na virilha do torcedor Leandro Campos, num shopping de luxo do Rio de Janeiro.

Mas o episódio ainda não está totalmente esclarecido porque há conflitos entre as versões do cartola e do torcedor. Alguém está mentindo. O único ponto em comum, até agora, é o fato de Marcos Braz ter dado uma mordida na virilha do torcedor. Isso de fato aconteceu.

O que disse Marcos Braz

“Eu estava na loja com a vendedora, e, lá no fundo, duas ou três pessoas, começaram a questionar, fazer cobranças… Eles fizeram de tudo, filmando, eu não abri a boca. Eles foram embora, continuei lá… E aí chega o cara que teve o problema. E aí começam as ameaças, dessa vez de maneira diferente, em relação até a minha filha estar ali… E eu falo ‘já vieram aqui, minha filha está ao lado, você ta me ameaçando’. E ele falando, falando… Eu tenho uma filha de 14 anos, vendo o pai sendo xingado, ameaçado de morte. Isso começou a me tirar do sério. Fui falando com ele, na direção dele, falei sistematicamente que minha filha estava ali. Eu peço desculpas, mas a última frase foi ‘fod*-se a sua filha. O final vocês viram. Eu tenho problema lá, os fatos vão aparecer, foram postados rápido, né, parece que fizeram a conta, 40 segundos… Vocês são jornalistas, sabem mais que eu, estou sendo perseguido há tempos… Fui pra delegacia como o policiamento pediu e eu prestei os esclarecimentos. Deixei claro na delegacia as ameaças de morte, claro as ameaças junto a minha filha, fui ao IML e fui pra casa para tocar a vida de novo”.

O que disse o torcedor

“Em momento algum ameacei ele ou a filha dele. Eu vi ele mordendo. O amigo dele me chutou ainda. Se não fossem os seguranças, talvez fosse ate pior. Não tinha como eu agredir ele… Eu virei as costas e saí andando. Quando eu virei ele já estava atrás de mim de punho cerrado. Ele se desequilibrou e caiu. Ele me puxou, caiu sobre a minha virilha e mordeu…. Não me arrependo de nada porque não fiz nada demais. Virou um problema na minha vida e não estou indo trabalhar. Sou vítima. Não agredi a ele verbalmente nem fisicamente. Em nenhum momento desferi nenhum soco nem nada. Ele (Marcos Braz) mentiu em praticamente tudo. Que eu ameacei ele, que ele estava transtornado, que eu tenho cara de psicopata. Ele só ouviu eu falando que eu pedi para sair do Flamengo”.

