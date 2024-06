Projeto impacta mais de 70 mil adultos e adolescentes, promovendo os  valores do esporte educacional

Com o ideal de democratizar o acesso ao esporte, promover os valores do esporte educacional e transformar vidas através do esporte, o Instituto Cidadania Através do Esporte, Educação e Cultura, ou simplesmente Instituto CADES, tem como missão promover cidadania e inclusão social levando educação, qualidade de vida, fortalecimento da família e prevenção.

Ao longo dos mais de 16 anos de sua fundação, com diversos projetos desenvolvidos em comunidades de alta vulnerabilidade social, envolvendo parceiros do setor público e privado, as ações do Instituto CADES totalizam 73.837 crianças, adultos e adolescentes impactados, além de 2179 professores capacitados e mais de 10.400 materiais esportivos pedagógicos doados para 137 escolas beneficiadas no Estado de São Paulo.

O esporte é uma poderosa ferramenta de educação, capaz de ir além da mera atividade física e contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos. Ele não só promove o fortalecimento muscular, a melhora da flexibilidade, da coordenação motora, do equilíbrio e da resistência cardiovascular, como também contribui no desenvolvimento social, conforme cita o Instituto CADES.

Adriana Cancian Emiliano, gestora de projetos do Instituto CADES, conta que ao praticar as atividades físicas, os alunos passam a aprender a como lidar com o próximo não só dentro da quadra, mas em outras tarefas em grupos/equipes, além de passarem a compreender o respeito às regras e aos adversários e a comunicação não-violenta.

Importante na formação

Conforme conta Jakson Kauê, de 27 anos, que foi estudante participante dos projetos do Instituto CADES e hoje é estagiário em educação física, “participar do projeto Escola de Esportes City Jaraguá foi importante demais para a minha formação, foi a virada para mim: descobri que um esporte visto como algo elitizado – como o tênis, uma das três modalidades que participei lá – pode ser para todos”.

Além disso, outros aspectos são os que envolvem a saúde mental, pois as atividades físicas proporcionam o aumento da autoestima, da autoconfiança, da disciplina, da responsabilidade, da capacidade de concentração e até mesmo da resiliência, a partir do momento que nem sempre se ganha, mas com certeza se aprende em todas as disputas.

Ao entrar mais nas questões escolares e educacionais, a prática esportiva estimula o raciocínio estratégico, a criatividade, a resolução de problemas e a tomada de decisões rápidas, além de ser um instrumento de inclusão social, promovendo a integração de pessoas de diferentes origens, classes sociais e habilidades.

Projetos contínuos e de gênero

Como forma de criar uma cultura esportiva e gerar impacto social nos territórios beneficiados, além das captações em andamento, o CADES ainda possui projetos continuados anualmente, tais como Tênis Para Todos Paraisópolis (6ª edição em andamento), Escola de Tênis Para Meninas (3a edição em andamento), ELAS No Futebol (2ª edição em andamento, 3ª edição já captada), Esportes de Raquete Para Meninas (2ª edição em andamento), sendo que os três últimos citados fazem parte de um pilar estratégico forte da Organização, com objetivo de criar uma referência para as meninas, visando seu desenvolvimento integral (físico, mental e de competências socioemocionais), além da própria questão do empoderamento feminino em si, dentre outros aspectos importantes para a formação delas.

Além de todos os projetos esportivos, o CADES tem alguns em captação na área da Educação, tanto por verba direta quanto leis de incentivo, tais como “Pré-atletismo na escola”, que tem como objetivo aprimorar a capacidade física e aumentar o repertório motor dos alunos da rede pública de ensino, com base nos movimentos básicos como correr, saltar, marchar, lançar e arremessar, dando enfoque a psicomotricidade e atividades lúdicas; e o “Projeto Leitura de Mundo”, que consiste em atividades oferecidas para alunos de escola pública: educacionais, culturais e esportivas, como reforço escolar (estímulo à leitura e escrita) com base no letramento, oficina de teatro, Jiu-Jitsu e atendimento psicopedagógico.

Na área de literatura, há o e-book “A Menina Digit@l”, que narra o encontro de duas meninas, uma do mundo real e outra do mundo digital, que através de um contato mágico, descobrem a importância e o prazer da atividade física, do brincar e das relações que o esporte proporciona. Tudo isso com a ajuda de uma professora super-heroína. Com a venda dele, por apenas R$ 5,18, o comprador contribui para a distribuição dele nas escolas públicas atendidas pelo Instituto.

Rede de Proteção Social

Conforme explica a presidente Ana Cristina Amaro, hoje o CADES possui uma Rede de Proteção Social que, como forma de aumentar o impacto social nas regiões que atua, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento de vínculos, integrando atores sociais, serviços públicos e de garantia de direitos, contribuindo para criação de políticas públicas eficazes.

A gestão profissional e qualificada do CADES proporcionou à instituição prêmios e certificações relevantes ao terceiro setor, tais como: Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, Selo Amigo do Esporte na categoria Organização Amiga da Lei de Incentivo ao Esporte, Selo de Gestão e Confiança Ambev VOA e Selo Doar Gestão e Selo Paulista da Diversidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

