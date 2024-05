Por que será que a torcida do Flamengo cresceu e a do Corinthians caiu?

Um levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa, encomendado pela CNN Brasil e Rádio Itatiaia, voltou a confirmar que Flamengo e Corinthians continuam sendo os times mais populares do Brasil, respectivamente com 24% e 18%.

A pesquisa, realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, e teve método de coleta domiciliar, por meio de questionários estruturados. No total, foram 6.373 entrevistas, sendo 5.023 aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.

Mas há alguns detalhes que precisam ser analisado com atenção, porque a pesquisa CNN/Itatiaia foi realizada pelo segundo ano consecutivo, permitindo comparações durante esse período.

Observa-se, por exemplo, que o Flamengo em 2023 tinha 23% e subiu um ponto percentual este ano. Já o Corinthians tinha 18% e caiu para 17%.

É evidente que o torcedor flamenguista – em que pese a ausência de títulos importantes de um ano pra cá – pelo menos percebe o esforço da diretoria para tentar montar um bom time. O mesmo não se pode dizer dos cartolas corintianos, que não param de fazer bobagem, dia sim e no outro também.

Veja a seguir o ranking das maiores torcidas e entre parênteses o percentual que cada time tinha no ano anterior.

O top-10

1)- Flamengo – 25% (24%)

2)- Corinthians – 17% (18%)

3)- Palmeiras – 10% (9%)

4)- São Paulo – 9% (8%)

5)- Vasco – 5% (4%)

6)- Atlético – 4% (5%)

7)- Cruzeiro – 4% (5%)

8)- Grêmio – 4% (3%)

9)- Internacional – 3% (2%)

10) – Santos 3% (3%)

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]