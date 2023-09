Por que Flamengo está à beira de um ataque de nervos?

De julho para cá, foram três episódios sinistros. Até o final do ano, quantos ainda podem acontecer?

Esqueça as lambanças da diretoria e as questões técnicas. O Flamengo agora é um caso de polícia. É possível que a origem de todos os problemas seja a sequência de fracassos em 2023, mas o que está acontecendo é algo inimaginável.

Recorde-se que, este ano, o time desperdiçou cinco finais (Supercopa do Brasil, Mundial, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e Taça Guanabara), e ainda se deu “ao luxo” de cair nas oitavas da Libertadores para o Olimpia do Paraguai.

Tudo isso pode servir de explicação para – na véspera da decisão da Copa do Brasil, onde está em desvantagem contra o São Paulo – ver explodir mais um episódio de violência, agora com o cartola Marcos Braz.

De julho para cá, foram três BO’s sinistros. Até o final do ano, quantos ainda podem acontecer?

Em julho, o preparador físico Pablo Hernandez agrediu o atacante Pedro, artilheiro do time, com soco no rosto;

Em agosto, estourou uma briga no treino, entre o volante Gerson e o lateral Varela. Gerson acertou um direto na cara de Varela, que foi a nocaute;

Agora em setembro, o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolve numa briga com um torcedor, num shopping do Rio. Para ficar ainda mais buzarro, o boletim de ocorrência revela que o cartola (que também é vereador) mordeu a virilha da vítima.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.