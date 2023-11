Opositores acusam Landim de fazer “uso político” do título de sócio honorário do Flamengo

Os próximos agraciados, dia 1º de dezembro, serão os presidentes do STF, Luís Roberto Barroso; e Arthur Lira, da Câmara dos Deputados

Um grupo de conselheiros de oposição ao presidente Rodolfo Landim está claramente incomodado com o que eles classificam de “uso político” na concessão de títulos de sócios honorários do Flamengo.

A coluna de Lauro Jardim, em O Globo, registrou esses dias que os próximos agraciados – em cerimônia marcada para o dia 1º de dezembro – serão o presidente do STF, Luís Roberto Barroso; e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.

Segundo o colunista, essa é “uma honraria que costumeiramente (mas nem sempre) deveria premiar personalidades com serviços relevantes prestados ao clube ou ao esporte em geral”.

Segundo esses opositores, não há absolutamente nada contra os agraciados, que inclusive são torcedores do Rubro-negro, mas nunca fizeram nada pelo clube.

Suspeita-se que a intenção de Landim & Cia faz parte de uma tentativa de aproximação para influenciar a Caixa Econômica Federal, agora presidida por Carlos Antônio Vieira – aliado e indicado por Lira à presidência – a vender ao Flamengo um terreno no Gasômetro, destinado à construção de um estádio próprio.

Se os fins justificam os meios, talvez a estratégia possa surtir efeito. Mas a turma da oposição no Flamengo lembra que os últimos agraciados com a honraria foram Mauro Cid (sim, este mesmo que está no “olho do furacão”), Helio Lopes, deputado bolsonarista, e o chefe de gabinete do ex-presidente, Célio Faria.

