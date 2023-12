O Vitória tem tudo para aceitar a proposta da Fatal Model. E por que não?

Empresa de acompanhantes ofereceu R$ 200 milhões para renovar o patrocínio, mas com uma condição: mudar o nome do clube para Fatal Model Vitória

O Esporte Clube Vitória, após conquistar a Série B – e, enquanto torce para que o seu rival, o Bahia, seja rebaixado – lançou uma bomba nesta sexta-feira 1/12).

A diretoria do rubro-negro baiano anunciou que a Fatal Model, empresa de acompanhantes e patrocinadora, ofereceu até R$ 200 milhões para renovar por 10 anos o vínculo comercial com o clube, mas com uma condição: mudar o nome do clube para Fatal Model Vitória.

Neste vídeo em suas redes sociais, acompanhado de uma Nota Oficial, o presidente Fábio Mota, explica o modelo de parceria proposto pela empresa de conteúdo adulto, e explicou que “foi amor á primeira vista”.

Não há razão para preconceito

Iniciou-se uma tremenda gritaria nas redes sociais. Muitos acham que o Vitória não pode mudar de nome e, dentre as muitas alegações, percebe-se claramente que há um enorme preconceito, por causa do ramo de atividade da Fatal Model.

À primeira vista, o preconceito é absurdo, se levarmos em conta que existem diversos tipos de parcerias com times de futebol. Parcerias que vão desde as casas de apostas, passando por marcas de bebidas, medicamentos e até estabelecimentos financeiros que atuam como espécies de “agiotas”.

Tudo isso é permitido, mas a Fatal Model, não. E se fosse, por exemplo, uma proposta da Apple ou da Amazon Prime? Tudo, na verdade, cheira a hipocrisia.

Mas é importante ressaltar que, independentemente do desfecho que esse assunto venha a ter, do ponto de vista de marketing a Fatal Model já marcou um golaço.

O que a empresa ganhou de espaço publicitário, por meio da chamada “mídia espontânea”, é uma enormidade. Se a torcida do Vitória não aprovar, o nome da empresa já foi colocado em destaque, já virou notícia, já circulou entre torcedores não apenas da Bahia, mas de todo o País.

A nota do Vitória

Foi amor à primeira vista! Desde o dia 10 de fevereiro, aqui nos sentimos em casa, nos sentimos amados e, acima de tudo, nos sentimos respeitados. Ao longo de 2023, construímos uma linda história de amor e de parceria.

Nosso desejo de estarmos cada vez mais juntos nos faz querer ver o Leão voando ainda mais alto. Assim, estamos dispostos a investir 200 milhões de reais no E.C Vitória, uma verba que será destinada à melhorias no departamento de futebol do Leão, fazendo com que tenhamos cada vez mais estrutura para estar no topo, que é o nosso lugar.

Queremos jogar juntos e nos tornarmos o FATAL MODEL VITÓRIA a partir de um formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro, no qual a aquisição desses Naming Rights NÃO implica na compra do clube, muito menos na troca de cores, uniformes e escudo do Leão.

Nossa parceria sempre foi pautada no diálogo e no respeito. Por isso, @ecvitoria, @fatal.model.br e @euninasag queremos te ouvir, torcedor. Afinal, vocês são o maior patrimônio do clube e as negociações só serão iniciadas com um aval positivo da torcida. Vamos juntos criar um EC Vitória cada vez mais forte?

