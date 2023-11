O último ato da Série B 2023 terá uma “batalha sangrenta” neste sábado

Com o Vitória e o Criciúma já garantidos na elite, seis times brigam pelas duas vagas que restam. Veja as chances de cada um

Esqueça a Seleção Brasileira; esqueça também momentaneamente a Série A e tente se concentrar na batalha final da Série B do Campeonato Brasileiro, que será travada neste sábado (25), em jogos que começarão simultaneamente às 17h.

Desde que a competição passou a ser disputada com 20 times, em 2006, é a primeira vez que tantos clubes lutam pelo acesso até a 38ª rodada.

O Vitória e o Criciúma já garantiram vaga na elite de 2024, restando duas vagas que podem ser ocupadas por seis times.

O caminho teoricamente mais fácil será do Juventude e Vila Nova, que tem respectivamente 62 pontos e 61 pontos, estão dentro do G4, e dependem apenas das próprias forças. É só vencer os jogos deste sábado.

O Atlético-GO (61 pontos) quinto colocado, precisa vencer e torcer pelo tropeço de Juventude ou Vila Nova. Uma situação semelhante à do Novorizontino-SP, que tem 60 pontos..

A partir daí surgem as situações mais complicadas do Mirassol e do Sport, ambos com 60 pontos, mas tem vitórias a menos (17 e 16, respectivamente), e dependem de uma combinação de resultados para sonhar com a classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A batalha final

A matemática do INFOBOLA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.