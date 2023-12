O Santos toma a decisão certa ao “aposentar” a camisa 10, enquanto o time estiver na Série B

Antes de Pelé, o número 10 era apenas um número. Depois de Pelé, a camisa 10 passou a ser a camisa mais cobiçada

O Santos ainda nem havia curado a “ressaca” do rebaixamento, mas foi obrigado a enfrentar uma conturbada eleição neste sábado (9). E, eleito como novo presidente, o cartola Marcelo Teixeira anunciou, como primeira atitude no cargo que a camisa 10 não será usada pela equipe principal até o time retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. A ação é uma homenagem a Pelé. Veja o vídeo.

É uma atitude acertadíssima. Depois da morte de Rei, pouco mais de um ano atrás, defendi que o Santos aposentasse a camisa de Pelé. Ninguém merece usar a camisa 10 do Santos Futebol Clube. Ninguém!

É preciso lembrar que, antes de Pelé, o número 10 era apenas um número. Depois de Pelé, a camisa 10 passou a ser a camisa mais cobiçada, e geralmente usada pelo melhor jogador da equipe, usada por alguns dos melhores da História.

Uma questão de atitude

Até a semana passada, o torcedor santista orgulhava-se com o fato de o seu time nunca ter sido rebaixado. E agora que aconteceu essa tragédia, a postura da diretoria é que vai fazer a diferença.

Eu lembro, por exemplo, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007. O então presidente Andrés Sanchez teve essa postura que se espera de um time grande:

“Quem quiser rir aproveite para rir agora. Daqui para a frente, ninguém mais vai rir do Corinthians”, sentenciou.

Do fundo do poço, foi iniciada uma virada impressionante dentro e fora do campo. A épica recuperação culminou com a conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes da Fifa, na memorável vitória sobre o Chelsea, no Japão, em 2012.

Quem sabe o Santos, agora sob nova direção, não precisava desse “saculejo” pra voltar a ser um time grande e respeitado no mundo todo?

