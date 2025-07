“O Palmeiras caiu, mas Estevam, o futuro do Chelsea, brilhou” – diz o jornal britânico The Guardian

Na análise publicada pelo jornal britânico The Guardian, a classificação do Chelsea sobre o Palmeiras, nas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, ganha contornos de surpresa, alívio e ironia. Surpresa pela forma como o jogo se desenrolou, alívio por ter sobrevivido a um segundo tempo difícil, e ironia pelo fato de o craque da partida ter sido o jovem brasileiro Estevão Willian — justamente a grande promessa que deixará o Palmeiras para jogar no Chelsea após o torneio.

Segundo o jornal, por um momento parecia que a principal narrativa seria o técnico Enzo Maresca tendo que “perdoar” Estevão por ter quase eliminado seu futuro clube. O jovem talento brasileiro, discreto na primeira etapa, retornou do intervalo disposto a brilhar e empatou a partida logo no início do segundo tempo, após um gol inicial de Cole Palmer. A atuação do garoto, de apenas 17 anos, encantou os ingleses. O Guardian ressalta que, ao pagar £52 milhões (cerca de R$ 370 milhões) por Estevão, o Chelsea investe em um potencial vencedor da Bola de Ouro.

A virada, no entanto, veio em um lance de puro azar palmeirense: um cruzamento despretensioso de Malo Gusto desviou e enganou completamente o goleiro Weverton, que falhou feio — e selou a eliminação do Verdão, que já havia perdido para o mesmo Chelsea na final do Mundial de 2022. Para o jornal, tratou-se de um “erro horrendo” que ampliou o sentimento de incredulidade do time paulista.

A reportagem ainda destacou o confronto físico entre Estevão e seus futuros companheiros. Marc Cucurella, por exemplo, tratou de marcar o jovem com faltas duras, como se quisesse prepará-lo para a Premier League. Na opinião dos ingleses, o tratamento ríspido foi um “batismo antecipado” para o garoto que em breve vestirá azul.

Apesar da derrota, o Guardian mostra respeito ao Palmeiras e reconhece o peso do confronto. Destaca que o time brasileiro, mais uma vez, esbarrou em um detalhe no sonho de conquistar o título mundial — e ainda por cima viu seu goleiro ser o vilão involuntário. Já o Chelsea, além de seguir vivo na briga por uma premiação de £97 milhões (cerca de R$ 660 milhões), terá pela frente o Fluminense na semifinal — e um reencontro simbólico com Thiago Silva, ídolo recente do clube e zagueiro da geração anterior do futebol brasileiro.

Por fim, o texto destaca a rara boa repercussão para a FIFA ao conseguir, com preços de ingressos dinâmicos e acessíveis (a partir de US$ 11), atrair um bom público mesmo em pleno feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos. Mas, para o Guardian, o centro das atenções foi o embate curioso entre um Estevão já a serviço do futuro, e um Palmeiras que ainda lamenta o presente.