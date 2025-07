O Mundial de Clubes também se joga nas redes: veja quem venceu até agora no digital

Mesmo com as eliminações de Botafogo e Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025, os clubes brasileiros já haviam feito história, não só dentro de campo, mas principalmente fora dele. Um levantamento da mLabs, plataforma líder em gestão de mídias sociais na América Latina, analisou o desempenho dos clubes no Instagram entre os dias 1º e 25 de junho, durante toda a fase de grupos do torneio, e revelou que os brasileiros dominaram o jogo digital.

O Mundial se mostrou não apenas um palco esportivo global, mas também um poderoso motor de engajamento online. Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense se destacaram entre os conteúdos com maior repercussão do torneio, acumulando milhões de interações e marcando presença nas conversas digitais mundo afora.

“As redes sociais se tornaram parte essencial da estratégia esportiva. A vitória dentro de campo agora é só uma parte do que movimenta o torcedor. O engajamento vem da emoção, da identificação e da velocidade com que os clubes conseguem transformar momentos em conteúdo relevante”, analisa Rafael Kiso, CMO e fundador da mLabs.

Brasileiros em destaque: engajamento além do resultado

A vitória do Botafogo sobre o PSG, por 1×0, rendeu ao clube alvinegro um pico histórico no Instagram: a publicação com o gol de Igor Jesus alcançou 720 mil curtidas, mais que o triplo do recorde anterior do clube. Já o Flamengo, ao vencer o Chelsea por 3×1, conquistou o post com maior engajamento entre os brasileiros, somando 1,3 milhão de curtidas.

O Palmeiras também se destacou ao empatar com o Inter Miami de Messi e somar 384 mil curtidas na publicação sobre o jogo. O Fluminense, por sua vez, ganhou força após a vitória contra o Ulsan HD, com 191 mil curtidas em um único post.

“Momentos decisivos são gatilhos emocionais, e as redes potencializam isso em escala. Clubes que têm agilidade criativa para capturar esses instantes conseguem transformar resultados esportivos em ativos de marca e audiência”, reforça Kiso.

O fenômeno Auckland City: humor, humildade e viralização

Entre os grandes destaques está também o improvável Auckland City, da Nova Zelândia. O time semiprofissional viralizou após perder de 10×0 para o Bayern de Munique, tudo graças a um post bem-humorado, que conquistou o público e rendeu um crescimento de 514% em seguidores e a liderança no ranking global de engajamento, com uma taxa de 6,34%.

“Narrativas humanas, autênticas e inesperadas são imbatíveis em alcance orgânico. O caso do Auckland mostra que carisma, vulnerabilidade e bom humor ainda conectam mais do que qualquer patrocínio de camisa”, comenta Kiso.