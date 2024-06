O maior escândalo do Corinthians será sempre o próximo: agora descobriram notas frias

Como se já não bastasse a enorme quantidade de BO’s que estão sendo abertos na atual diretoria do Corinthians, agora surgiu mais uma bomba, envolvendo os antecessores de Augusto Melo.

Uma informação publicada no Blog do Macedo teria descoberto um provável esquema de notas fiscais frias no Timão, esquema esse praticado nas gestões anteriores.

Foram encontradas notas fiscais com valores que chamaram a atenção. Um desses casos é uma nota fiscal de um restaurante no bairro de Guaianazes, cobrando um serviço de self-service no valor de R$ 7.320,00. A nota foi emitida em 23/11/2023.

Segundo a publicação do jornalista Macedo, o esquema teria sido realizado por pessoas ligadas aos departamentos do clube, que apresentavam as notas fiscais e eram reembolsadas.

A denúncia teria sido confirmada por membros da atual gestão e acrescentaram que o clube está realizando uma força-tarefa e deve apresentar o resultado da investigação interna para o presidente do conselho deliberativo tomar as providências necessárias sobre o caso.

Pode-se concluir, portanto, que o Sport Club Corinthians Paulista virou uma fábrica de escândalos. E o maior escândalo será sempre o próximo.

