O garoto Endrick é um produto tipo exportação, “Made in DF”

Faltam 55 dias para Endrick ser integrado ao elenco do Real Madrid. No acordo que o clube espanhol tem com o Palmeiras – que envolveu o pagamento de quase R$ 350 milhões – o garoto que nasceu em Brasília no dia 21 de julho de 2006, deve apresentar-se quando completar 18 anos.

Antes disso, Endrick vai despedir-se do Palmeiras nesta quinta-feira (30), no jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores. Depois, estará a serviço da Seleção Brasileira, que terá amistosos contra México e Estados Unidos nos dias 8 e 12 de junho, e logo depois disputará a Copa América nos Estados Unidos, entre 14 de junho a 14 de julho.

Endrick chegará na Europa com um status bem diferente de Vinicius e Rodrygo, que já brilhavam no Flamengo e no Santos, mas não tanto quanto ele no Palmeiras. Desde que se tornou profissional, em 2022, o atacante fez 79 jogos pelo Palmeiras, marcou 21 gols (18 deles foram feitos após a concretização da venda para o Real), e ganhou dois títulos do Brasileirão.

Possivelmente, Endrick desembarcará no mesmo momento em que o melhor time do mundo vai anunciar a contratação do francês Mbappé. Mas nada parece assustar o garoto brasiliense.

Embora não haja nada assinado em seu contrato, a ideia é que ele seja imediatamente incorporado ao time principal, sem a necessidade de disputar alguns jogos pelo Castilla, como aconteceu com Vini e Rodrygo. O Castilla é o “Real Madrid B”, que disputa a segundonas da Espanha. É lá que os garotos da base e os atletas mais jovens que são contratados pelo clube ganham experiência.

Alguns também são cedidos por empréstimo, como foi o caso de Casemiro, que jogou no Porto, de Portugal. Com Endrick tudo será diferente. Considera-se que, apesar da idade, ele chega muito experiente, com títulos no bolso e com uma Copa América disputada.

Na mídia espanhola, o que se diz é que “Endrick é mais que futebol para o Real Madrid. Ele já é um ícone global que é seguido por mais de 14 milhões de pessoas em suas redes sociais, sendo dez milhões só no Instagram. É o único jogador menor de idade a atingir estes números, à frente de Lamine Yamal (6,8 milhões) ou Pau Cubarsí (1,7 milhões)”, destacou o Diario As neste fim de semana.

Assim, o atleta não para de receber propostas de patrocinadores. Endrick já conta com cinco anunciantes oficiais: New Balance (tênis e linha própria de roupas), OdontoCompany (empresa de higiene bucal), HBO Max, Rei do Pitacob (casa de apostas), Neosaldina (farmacêutica), e agora a Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina.

Ao que parece, não há limites para Endrick Felipe Moreira de Sousa, esse produto “tipo exportação”, genuinamente candango.

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (28/5)

