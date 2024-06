O Flamengo tinha medo da altitude; e o Botafogo queria qualquer um, menos o Palmeiras

Pessoas próximas ao vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, deixaram escapar para alguns repórteres que o Rubro-negro não tinha preferência por nenhum adversário no mata-mata da Libertadores. Só tinha um porém: seria melhor não jogar na altitude de La Paz.

Pois não é que deu Flamengo x Bolivar no sorteio das oitavas? Recorde-se que, no dia 24 de abril, o time carioca subiu o morro de La Paz, mas não resistiu aos 3.600 metros de altitude na Bolívia.

Jogando um futebol muito abaixo da crítica, o Mengão perdeu para o Bolívar por 2 a 1 e conheceu sua primeira derrota no ano depois de 20 jogos invictos. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, jogadores e comissão técnica foram bombardeados pela mídia e pela torcida.

Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas de 14 e 21 de agosto (ver confrontos a seguir). Nesta semana, será decidido o Grupo C, que teve dois jogos do Grêmio adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas hoje, contra o Huachipato, e no sábado, diante do eliminado Estudiantes. O The Strongest está classificado. Grêmio e Huachipato brigam por um lugar.



Botafogo x Palmeiras

Outro time que aparentemente não ficou feliz com o sorteio da Conmebol foi o Botafogo, que vai pegar o Palmeiras com a “faca nos dentes”. O norte-americano John Textor, dono da SAF do clube, comprou uma briga desnecessária com o Verdão e está sendo processado pela presidente Leila Pereira.

Denunciou que houve favorecimento para levar o Palmeiras ao título do Brasileirão de 2023. Só que Textor nunca apresentou provas, e sim meras suposições que não servem para justificar tamanho estardalhaço do gringo.

“Esse senhor é um idiota. Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência. Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Como posso ficar elocubrando sem provas? Isso é irresponsabilidade. Eu acho que ele ficou louco por causa disso. Tudo começou no 4 a 3 do Palmeiras, pode ter certeza, ele não esquece disso”, disse Leila Pereira.

Então, essa disputa entre Palmeiras e Botafogo na Libertadores tem tudo para ser de alto risco. Principalmente para o Botafogo.

Os confrontos das oitavas