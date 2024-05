O Flamengo “atropela”, mas ainda assim vai ter torcedor reclamando de “barriga cheia”

O torcedor do Flamengo reclama de barriga cheia. Duas ou três semanas atras tinha muito flamenguista pedindo a cabeça do técnico Tite, após alguns resultados insatisfatórios, especialmente na Libertadores.

Nesta terça-feira (28) o time atropelou o Millionarios da Colômbia (3×0) sem a menor dificuldades, diante de um Maracanã lotado (65 mil pessoas), e manteve-se invicto como mandante por 27 jogos na Libertadores. Mas ainda assim, pode apostar que vai ter flamenguista – e também muitos comentaristas travestidos de torcedor – reclamando que “o time ainda não está bom”.

Essa invencibilidade não chega a ser um recorde do torneio, porque o Boca Juniors, entre 1966 e 1991 ficou 39 jogos sem perder na Bombonera. Entre os clubes brasileiros, o Flamengo essa invencibilidade do Flamengo ainda fica atrás de Palmeiras (34) e São Paulo (30).

A última vez que o Flamengo perdeu em casa na Libertadores foi em 2019 (0x1 Peñarol), ainda sob o comando de Abel Braga. Pouco depois o mister Jorge Jesus assumiu e levou o Rubro-negro ao título. O detalhe é que o Peñarol, algoz do Flamengo, foi eliminado na fase de grupos.

O desafio do técnico Tite agora é tentar fazer o seu time melhorar o aproveitamento quando joga fora de casa – assim como faz o Palmeiras, só pra citar um exemplo.

Os jogos do Mengão como mandante

2019 – 6×1 San Jose

2019 – 2×0 Emelec

2019 – 2×0 Inter

2019 – 5×0 Grêmio

2020 – 3×0 Barcelona

2020 – 4×0 Independiente

2020 -3×1 Junior Barranquilla

2020 – 1×1 Racing

2021 – 4×1 Union La Calera

2021 – 2×2 Universitario

2021 – 0x0 Velez

2021 -4×1 Defensa Y Justicia

2021 – 5×1 Olimpia

2021 – 2×0 Barcelona

2022 – 3×1 Talleres

2022 – 3×0 Universidad Catolica

2022 – 2×1 Sporting Cristal

2022 – 7×1 Tolima

2022 – 1×0 Corinthians

2022 – 2×1 Velez

2023 -2×0 Nublense

2023 – 2×1 Racing

2023 – 4×0 Aucas

2023 – 1×0 Olimpia

2024 – 2×0 Palestino

2024 – 4×0 Bolivar

2024 – 3×0 Millonarios

