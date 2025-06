O dia em que o meme virou realidade: o “muro” do Botafogo segurou o PSG e fez história no Mundial

Durante a semana, um meme viralizou nas redes sociais: mostrava jogadores do Botafogo construindo um muro de tijolos no campo para tentar conter o ataque do Paris Saint-Germain. A brincadeira parecia exagerada — até o jogo acontecer. Na prática, o Botafogo não ergueu tijolos, mas montou uma barreira tática que paralisou o poderoso time francês e entrou para a história da Copa do Mundo de Clubes.

Com um gol solitário de Igor Jesus, o time alvinegro venceu o PSG por 1 a 0 e conseguiu a primeira vitória de um time da América do Sul sobre uma equipe da Europa na Copa do Mundo de Clubes. Até esta quinta-feira, eram três empates nos confrontos entre os dois continentes: Palmeiras 0 x 0 Porto, Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund e Boca Juniors 2 x 2 Benfica.

Apesar da posse de bola esmagadora do PSG — 70% ao longo dos 90 minutos — o técnico espanhol Luis Enrique reconheceu, na coletiva após o jogo, que “nenhuma equipe defendeu tão bem contra o PSG nesta temporada quanto o Botafogo”.

O jornal francês L’Équipe estampou em sua cobertura o título: “Derrubado de um pedestal”. No texto, descreveu o PSG como um time sem inspiração, surpreendido por um contra-ataque fatal dos brasileiros.

A estratégia do técnico Artur Jorge funcionou: defender com linhas compactas, explorar o erro adversário e ser cirúrgico no contra-ataque. A execução foi perfeita. O “muro invisível” do Botafogo não apenas segurou o campeão da Champions — ele desabou sobre o favoritismo europeu.

Manchete do L’Equipe

Com a vitória, o Botafogo quebra um jejum incômodo de 13 anos sem triunfos da América do Sul sobre a Europa no Mundial, encerrando a escrita que se arrastava desde 2012.

É uma noite que entra para a história do clube, do futebol brasileiro — e da internet. Afinal, o meme do muro virou realidade. E realidade com vitória.