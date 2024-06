O desabafo de PVC: “Eu poderia ter morrido em Itaquera por causa de uma fake news de Neto”

Entrevistado esta semana no canal Alt Tabet, o comentarista Paulo Vinícius Coelho fez um desabado que poucos sabiam. Ele disse que o comentarista Neto, da Band, foi o responsável pela “maior sacanagem” que já sofreu em sua vida, ao espalhar uma fake news, em 2012, na final do Mundial de Clubes entre Corinthians x Chelsea.

“Eu estava torcendo pelo Corinthians, foi uma das maiores coberturas que fiz na minha vida, e Neto espalhou que eu estava torcendo contra…”, disse o colunista do portal UOL.

“Eu poderia ter apanhado em Itaquera, poderia ter morrido em Itaquera. Mas eu vou lá, ou a qualquer outro estádio, com o maior orgulho, porque eu amo futebol. Então você dizer para mim que eu torci contra fulano ou sicrano, com todo o respeito, vai à merd*, porque eu trabalho para cacet*, desde que eu tinha 15 anos, para ser jornalista esportivo. Isso é muito sério para mim”, complementou

Arrependimento

O Craque Neto é sempre muito espontâneo e emotivo em seus comentários na Band. E, claro, às vezes passa do tom e demonstra arrependimento. Foi o que aconteceu esta semana – durante uma audiência por videoconferência no Tribunal de Justiça de São Paulo – quando pediu desculpas ao técnico Jorge Sampaoli por ofensas feitas ao vivo no programa “Baita Amigos” no ano passado.

Neto admitiu ter agido de forma inadequada e pediu perdão, o que levou a juíza a suspender o processo. Além disso, eles terão 30 dias para negociação de um acordo.

O processo, que corre na Vara Criminal de Pinheiros, foi iniciado por Sampaoli após Neto tê-lo insultado ao vivo, chamando-o de “racista” e outros termos ofensivos. Isso porque Neto já havia sido condenado em outro processo a indenizar Sampaoli em R$ 500 mil, mas ainda reafirmou as acusações de racismo.

