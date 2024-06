Neymar, Whindersson e Anitta, os maiores influenciadores nas redes sociais

Quem são as pessoas mais influentes do Brasil nas redes sociais? A empresa de marketing de influenciadores Favikon fez esse ranking e constatou o que já havíamos mostrado aqui na coluna Futebol Etc: no topo da lista está Neymar.

Em de abril, de posse de números do Ibope Repucom – que contabilizou o número de seguidores de todos os times de futebol do país – fizemos uma conta simples: somamos a quantidade de seguidores de todos os times da Série A, e comparamos aos números de Neymar. No total, os 20 times da primeira divisão do Brasileirão somam 216 milhões de seguidores. Todos eles, juntos, ficam bem abaixo de Neymar, que, sozinho, tem 220 milhões apenas no Instagram.

No levantamento da Favikon, que utiliza ferramentas de inteligência artificial para avaliar e classificar criadores de conteúdo, Neymar tem 317,2 milhões de seguidores em todas as redes sociais, e, claro, ocupa a primeira colocação. Ele tem mais que o dobro de Whindersson Nunes, o 2º colocado, com 131,8 milhões. Além deles, a cantora Anitta fecha o top 3 com 108,4 milhões de seguidores. Veja abaixo o Top-10.

Para definir a lista, a IA da Favikon avalia separadamente a influência que o criador tem em cada rede social, compreendendo que funcionam de formas diferentes. A conta em cada plataforma recebe uma classificação de zero a 100 levando em consideração quatro elementos principais: quantidade de seguidores, crescimento do alcance, frequência de publicação e nível de engajamento do público.

Além dos pontos calculados pelo desempenho nas redes sociais, o ranking também é influenciado pela presença do criador de conteúdo em diversas plataformas, se tem uma newsletter ou um podcast e outros fatores que demonstram a amplitude de seu alcance.

Confira o Top-10 dos influenciadores:

1º: Neymar Jr.

2º: Whindersson Nunes

3º: Anitta Larissa Machado

4º: Ronaldinho Gaúcho

5º: Zé Felipe

6º: Vinicius Jr.

7º: Felipe Neto

8º: Virginia Fonseca Costa

9º: Marcelo Vieira

10º: Cleyton Spider

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta segunda-feira (3/6))



