Neymar de volta ao Santos em 2025? Saiba quanto ele pode ganhar por mês 

Pouco mais de três meses após o golpe de ver o Santos rebaixado pela primeira vez para a Série B, a torcida do Peixe está vivendo um momento mágico e especial.

Neste domingo (31), derrotou o Palmeiras na Vila Belmiro, no primeiro da decisão do Paulistão. Mas, além disso, o craque Neymar, convidado pela diretoria, foi o grande destaque do pré-jogo.

Neymar veio direto de Miami-EUA para a Baixada Santista e entrou em campo segurando a taça do Paulistão no gramado da Vila Belmiro.

Novamente voltaram os rumores de sua volta ao clube que o revelou para o futebol. Isso parece cada dia mais real. Neymar pode retornar à sua casa em 2025.

O presidente Marcelo Teixeira já aciona sua diretoria para armar a estratégia financeira para ter o craque de volta no ano que vem. Só que a volta de Neymar ao Santos está condicionada ao retorno do clube para a Série A do Brasileirão.

O Santos teria um Business Plan com Neymar envolvendo participação no plano de sócios, venda de camisas, patrocínios e artigos licenciados do clube. E não é só isso, O Peixe estaria disposto a pagar cerca de R$ 1 milhão por mês de salários e o restante sairia da estratégia que está sendo planejada.

Deduz-se que, somando todas as suas vantagens, haveria uma projeção de ganho de cerca de R$ 4 milhões mensais para Neymar.

Parece muito pouco para quem, segundo rumores, ganha cerca de R$ 2 milhões por dia no Al Hilal da Arábia Saudita. Mas o “X” da questão é que Neymar tem uma profunda gratidão pelo Santos e muito amor pela camisa do Peixe.

A conferir.

