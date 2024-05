Neste momento dramático, a bravura do Grêmio é o grande destaque da Libertadores

De todos os times brasileiros, o Grêmio é o único que ainda está longe de garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Todos os outros estão garantidos ou quase garantidos, como é o caso do Flamengo, que precisa apenas vencer o eliminado Millionarios, daqui a uma semana, dia 28, no Maracanã.

Dez times já estão assegurados no mata-mata: Botafogo, Fluminense, Talleres-ARG, São Paulo, Junior Barranquilla-COL, Bolívar-BOL, Palmeiras, Atlético-MG, River Plate-ARG e Nacional-URU.

Restam outras seis vagas, que serão disputadas por 14 times: Cerro Porteño, Colo-Colo, Alianza Lima, The Stronges, Huachipato, Estudiantes, Grêmio, Flamengo, Palestino, San Lorenzo, Liverpool-URU, Independente del Valle, Peñarol e Rosário Central.

Reprodução/La Glória de América/Instagram

O drama do Grêmio

Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, a situação do Grêmio é dramática. O time disputou apenas três partidas e, numericamente, está na lanterna do Grupo C. Com os seus jogos suspensos no Brasileirão e na Libertadores, a equipe de Renato Gaúcho voltou a treinar na última sexta-feira (17).

Para que se tenha uma ideia das dificuldades do Tricolor Gaúcho, basta ver que – após duas semanas sem atividades por conta das fortes chuva – o elenco profissional se apresentou para treinar em São Paulo, no CT cedido pelo Corinthians. Vai usar o local até o dia 26.

A missão de chegar à capital paulista não foi fácil. O clube precisou de um barco para pegar materiais no CT Luiz Carvalho, que seriam necessários para os treinos cotidianos. Em seguida, integrantes da comissão técnica foram até o CT com uma embarcação maior para transportar todo o material. No mesmo dia, funcionários iniciaram a viagem de Porto Alegre a São Paulo de ônibus para levar os equipamentos necessários para os jogadores.

Alguns atletas já estavam fora do Estado, mas outros fizeram um trajeto de ônibus até Florianópolis, onde pegaram voo para São Paulo. Vale lembrar que o treinador Renato Portaluppi estava no Rio de Janeiro, onde tem residência.

Os jogos pela Copa Libertadores que ocorrerão no Brasil serão realizados no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Assim, o time gaúcho vai enfrentar o The Strongest, da Bolívia, no dia 29 de maio, e Estudiantes, da Argentina, no dia 8 de junho. Por fim, ainda encara o Huachipato, no Chile.

É numa hora dessas que a letra do hino do Grêmio se encaixa perfeitamente: “Até a pé nós iremos; para o que der e vier…”

