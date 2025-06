Muita camisa, pouco favoritismo: veja qual é o peso brasileiro no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes começa neste sábado (14), com o Inter Miami de Lionel Messi enfrentando o Al Ahly, da Arábia, pelo Grupo A, às 21h. As conquistas recentes na Libertadores colocaram o Brasil no centro dessa nova atração da FIFA, com quatro representantes — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo —, o país lidera em número de clubes participantes e também em jogadores inscritos. Ao todo, são 141 atletas brasileiros registrados no torneio, o que reforça o peso numérico do futebol nacional nesta competição global.

Esse número impressionante de jogadores deixa o Brasil à frente de todas as outras nacionalidades envolvidas. A Argentina, com 103 inscritos, aparece em segundo lugar, seguida por Espanha (54), Portugal (49), México (41), Estados Unidos (40), França (37), Alemanha e Itália (36 cada), e Marrocos (31). A variedade de origens confirma o caráter global do torneio, mas evidencia, sobretudo, a capacidade do Brasil de abastecer o futebol internacional com talentos.

Contudo, apesar da força demonstrada na América do Sul, o Brasil não chega como o grande favorito ao título. A disparidade técnica e financeira em relação aos clubes europeus ainda é muito evidente. O Manchester City, campeão da Liga dos Campeões em 2023, desponta como principal candidato, ao lado do tradicional Real Madrid, sempre competitivo nas grandes competições globais.

Ainda assim, o Mundial de Clubes representa uma oportunidade rara para que os clubes brasileiros enfrentem os gigantes do futebol mundial em confrontos diretos. Mesmo que a disputa pelo título seja uma missão difícil, o torneio oferece visibilidade, desafios de alto nível e a chance de afirmação para novos talentos brasileiros diante de um público global.

O calendário dos brasileiros

Botafogo

* (15/06 – 23h) vs. Seattle Sounders – Estádio Lumen Field – Seattle

* (19/06 – 22h) vs. Paris Saint-Germain – Rose Bowl Stadium – Los Angeles

* (23/06 – 16h) vs. Atlético de Madrid – Rose Bowl Stadium – Los Angeles

Flamengo

* (16/06 – 22h) vs. Esperánce – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia

* (20/06 – 15h) vs. Chelsea – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia

* (24/06 – 22h) vs. León – Camping World Stadium – Orlando

Fluminense

* (17/06 – 13h) vs. Borussia Dortmund – MetLife Stadium – Nova Jersey

* (21/06 – 19h) vs. Ulsan – MetLife Stadium – Nova Jersey

* (25/06 – 16h) vs. Mamelodi Sundowns – Hard Rock Stadium – Miami

Palmeiras

* (15/06 – 19h) vs. Porto – MetLife Stadium – Nova Jersey

* (19/06 – 13h) vs. Al Ahly – MetLife Stadium – Nova Jersey

* (23/06 – 22h) vs. Inter Miami – Hard Rock Stadium – Miami