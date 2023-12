Messi, tem 8 bolas de ouro; CR7 já levou 5; enquanto Neymar ganhou a medalha de “imbrochável”. Pode isso?

O craque brasileiro – que recupera-se de uma cirurgia no joelho – foi “condecorado” há uma semana por Bolsonaro durante um evento do Partido Liberal

Pouco mais de um mês atrás, o argentino Lionel Messi recebeu a sua oitava bola de ouro. Antes já havia vencido em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

O português Cristiano Ronaldo já subiu cinco vezes no ponto mais alto desse pódio de melhor jogador do mundo (2008, 2009, 2014, 2014 e 2016).

O último brasileiro a ganhar o prêmio foi Kaká, em 2007, superando na votação final exatamente Messi e CR7. Neymar já esteve em algumas listas tríplices, mas nunca teve esse privilégio.

Imbrochável?

E por falar em Neymar, a coluna Painel da Folha de S. Paulo, noticiou este fim de semana que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com o craque brasileiro – que recupera-se de uma cirurgia no joelho – durante um evento do Partido Liberal,dia 27/111, e fez questão de “condecora-lo” com a medalha e “imbrochável, imorrível e incomível”.

Neymar apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. O jogador chegou a participar de transmissão ao vivo junto a outros famosos que declararam voto no ex-presidente.

“Nosso eterno Neymar Jr, estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus”, disse Bolsonaro.

