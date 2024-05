Lula sobre a saída de Cássio: “Ele cansou do Corinthians e o Corinthians cansou dele”

O presidente Lula abandonou por alguns instantes a agenda política para falar de futebol. Para falar do Corinthians, o seu time do coração – mais especificamente do goleiro Cássio, que deixou o clube paulista e foi para o Cruzeiro:

“Eu acho o Cássio um grande jogador, é um grande goleiro. Foi o melhor que o Corinthians teve. Mas é uma coisa da vida, chegou um momento que ele cansou. Ele cansou do Corinthians e o Corinthians cansou dele. Foi importante ele sair da forma amigável como saiu. Ele ainda tem um grande futuro. Deus queira que ele tenha sucesso no Cruzeiro”, disse Lula aos jornalistas, no Palácio do Planalto.

Aos 36 anos, Cássio estava em fim de contrato no Timão e tentava viabilizar a saída imediata. Ele se despediu do clube paulista no último sábado (18/5), com uma entrevista coletiva e homenagens no Parque São Jorge.

A diretoria do Corinthians tentou negociar a permanência do ídolo, que recusou as ofertas e fez acordo verbal com a Raposa.

Ao todo, Cássio acumula 712 partidas com a camisa preta e branca, além de nove títulos conquistados, entre os quais a Libertadores (2012), o Mundial (2012) e duas vezes o Brasileiro (2015 e 2017).

