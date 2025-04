Lesões, helicópteros e mulheres grávidas: o que restou de Neymar?

Neymar já foi considerado um dos maiores talentos da sua geração, no mesmo nível técnico de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A diferença é que, enquanto os dois astros se consolidaram como exemplos máximos de dedicação ao futebol, Neymar trilhou um caminho que hoje parece cada vez mais distante dos gramados.

O Santos confirmou nesta semana que Neymar sofreu uma lesão de médio a grave grau durante o jogo contra o Atlético Mineiro. Sem previsão para retornar aos campos, ele volta a viver uma rotina que, infelizmente, se tornou comum: a de paciente de departamento médico. Embora lesões façam parte da vida de qualquer atleta, no caso de Neymar elas se acumulam de maneira quase previsível, interrompendo continuamente qualquer tentativa de sequência esportiva.

Mas a diferença em relação a Messi e Cristiano Ronaldo não está apenas no azar físico. Está, principalmente, na maneira como cada um conduz sua carreira. Messi e Cristiano sempre foram notícia, acima de tudo, pelos gols que marcaram, pelos títulos que conquistaram, pelos recordes que quebraram e pela longevidade em alto nível, mesmo já perto ou acima dos 35 anos de idade. Neymar, ao contrário, é notícia cada vez menos pelo que faz em campo — e cada vez mais pelos problemas fora dele.

Hoje, Neymar ganha manchetes por episódios que nada têm a ver com futebol: uma construção de um lago irregular em sua mansão em Mangaratiba, que gerou multa milionária (e anulada pela Justiça); a compra de um helicóptero de R$ 50 milhões, agora proibido de voar pela ANAC; e uma vida pessoal recheada de escândalos (uma incrível sequencia de mulheres que dizem ter ficado grávida dele), fofocas e polêmicas que dominam mais as redes sociais do que os noticiários esportivos.

A verdade é que Neymar ainda é um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu. Mas talento, sem dedicação, é apenas uma promessa vazia. Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo seguem sendo referências para novas gerações pelo que fazem dentro de campo, Neymar parece ter se tornado um ídolo de outra categoria: a dos que desperdiçaram o potencial que tinham para ser lembrados entre os maiores da história.

Em tempo: ao longo de sua carreira, Neymar desafortunadamente já acumulou mais de 40 lesões, o que o afastou das atividades por quase 1.500 dias.