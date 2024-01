Landim faz corpo-a-corpo com associados para tentar aprovar a SAF do Flamengo

A ideia é não vender nenhuma parcela do controle do clube. Ou seja, o Flamengo não teria um ‘dono’ e ficaria com 100% das ações

No final do ano passado, publicamos aqui que o Flamengo tinha a intenção de aderir ao sistema de SAF, buscando uma fórmula parecida com a do Bayern de Munique, que – ao contrário do que acontece com a maioria dos clubes brasileiros – mantém o controle acionário da associação.

Mas o presidente Rodolfo Landim parece bem mais ousado em sua estratégia e mantém conversas com bancos de investimento, com o objetivo adotar a SAF no Rubro-negro até março deste ano. E, na sua cabeça, o objetivo inicial é não vender nenhuma parcela do controle do clube. Ou seja, o Flamengo não teria um ‘dono’ e ficaria com 100% das ações.

Em síntese, o que o Flamengo planeja é captar recursos com investidores e devolver com juros até a data de vencimento. O investidor, no caso, não se tornaria dono do clube, mas apenas um “credor” da SAF. Ou seja, alguém vai emprestar dinheiro. em troca de um retorno sobre o investimento no futuro, com validade mínima de dois anos.

Parece simples, mas não é. Isso porque os sócios proprietários do Flamengo precisam aprovar o projeto. E o presidente Landim tem feito uma espécie de corpo-a-corpo com associados do clube, a fim de tentar convencê-los a votar a favor, quando o assunto for tratado em Assembleia.

Ocorre que, neste momento, grande parte dos sócios com direito a voto não está convencida de que isso será bom para o Mengão. Ainda mais quando se sabe que Rodolfo Landim terminará o seu mandato de presidente no final de 2024.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]