Jornal europeu revela escândalo de corrupção que envolve diretamente Lionel Messi

Os indícios de possível corrupção envolvendo o jogador argentino Lionel Messi foram revelados pelo ‘The Objective’ – um jornal digital fundado em 2013 – que obteve com exclusividade as mensagens e os áudios trocados entre os jogadores do FC Barcelona e cartolas europeus.

Gerard Piqué, Leo Messi, o ex-presidente da Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, e o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin são os nomes envolvidos.

Esses documentos revelam intenções de desviar fundos da confederação europeia para certos jogadores para compensar a perda salarial sofrida devido à pandemia de covid-19.

A primeira conversa sobre este assunto começou em 2 de abril de 2020. Rubiales ligou por telefone para Piqué, ele respondeu que retornaria a chamada em meia hora. Nessa conversa, Piqué, com a autorização de Messi, expressou a Rubiales a preocupação do jogador argentino pela redução significativa de seu soldo milionário, devido à pandemia de coronavírus.

Nos dias anteriores, o FC Barcelona propôs uma redução salarial de até 70% para o elenco, como resposta à crise sanitária que também repercutiu na economia.

Nesse mesmo dia, uma hora depois de falar com Piqué, foi dito, às 16h19, Rubiales contactou o presidente da UEFA e enviou-lhe um áudio através do WhatsApp, que foi exposto publicamente pelo ‘The Objective’. Na mensagem, Rubiales atua como intermediário e transmite a Ceferin a preocupação de que Messi tenha expressado através de Piqué.

Rubiales planejou a possibilidade de “utilizar fundos da UEFA” para compensar as perdas econômicas dos jogadores, mas ambos estão conscientes de que isso poderia afetar a imagem dos futebolistas que buscam se beneficiar deste acordo. Por isso, Rubiales enfatiza a preocupação de Leo Messi em manter a “confidencialidade” das negociações.

El ex-dirigente da federação pontua: “Eles (em referência a Piqué e Messi) me disseram claramente que, por favor, “ninguém deve saber que estamos falando sobre nosso dinheiro, porque se souberem vão nos matar”.

E complementa: “Te envio este áudio com uma mensagem de Leo Messi. É minha voz, mas a mensagem é dele”. O presidente da UEFA acalmou-se e garantiu que “nem meu cachorro ficará sabendo”.

Rubiales sugere então a Ceferin que os fundos da RFEF, provenientes da UEFA, possam ser encaminhados para beneficiar Leo Messi e outros jogadores afetados. “Eu digo que é importante para nós termos Messi e Messi e o resto conosco”

