Jornal do Egito “chora” a 5ª derrota do Al-Ahly para times brasileiros no Mundial de Clubes

O ‘Shorouk News’ reconhece a superioridade do Fluminense, principalmente no segundo tempo

Pela manchete do jornal Shorouk News, do Egito, percebe-se o desencanto da mídia e o lamento do time do Al-Ahly, derrotado pelo Fluminense nesta segunda-feira (18), nas semifinais:

“Sonho perdido… Al-Ahly caiu para o Fluminense por dois gols no Mundial de Clubes”, diz o título da matéria, que complementa: “Assim, o sonho de se classificar para a final do Mundial de Clubes foi perdido pela primeira vez na história do Castelo Vermelho, e o problema continuou com a quinta derrota para os clubes brasileiros”.

O jornal egípcio comenta sobre o jogo e ressalta que “o técnico Marcel Kohler fez um ajuste no time titular que iniciou a última partida contra o Al-Ittihad Jeddah… Os jogadores do Al-Ahly recorreram a armas de tiro longo, mas as tentativas de Percy Tau, Emam Ashour e Hussein Al-Shahat não foram bastante precisas”.

A superioridade do Fluminense no segundo tempo foi reconhecida pela mídia do Egito: “Depois do intervalo, a equipe brasileira começou com força ofensiva e pressão intensa, já que o gol de Mohamed El-Shenawy foi ameaçado por tentativas de Marcelo, Germán Cano e John Arias… A emoção aumentou aos 68 minutos, quando um pênalti foi concedido ao veterano Marcelo, após falta de Percy Tau. John Arias marcou com sucesso aos 71 minutos… No finalzinho, John Kennedy fez o segundo gol de perna esquerda, matando o goleiro El-Shenawy, e definindo o placar”, disse o jornal Shorouk News.

Neste vídeo nas redes sociais do Jornal de Brasília, comento sobre a classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes de 2023.

