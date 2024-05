Influenciador acusa Vini Jr. de querer “pegar” todas as suas amigas colombianas

Na véspera de entrar em campo para disputar mais uma final da Champions League, o craque brasileiro Vinícius Jr., fortíssimo candidato a ganhar a Bola de Ouro nesta temporada, foi alvo de uma trollagem pesada numa live que foi ao ar na Argentina e na Colômbia.

Numa transmissão ao vivo na rede social Twitch, Kun Agüero e o influenciador Luis Villa, mais conhecido como ‘Westcol’, reuniram-se para discutir vários temas. Entre eles, o influenciador revelou algumas informações que geraram polêmica e que deixaram os internautas surpresos.

Há poucos dias soubemos do possível relacionamento que Vinicius Jr mantinha em segredo com a cantora colombiana Corina Smith e esse sigilo acabou quando eles foram flagrados em atitude muito próxima no show do Myke Towers. Mas agora um conhecido influenciador fez algumas declarações que podem confirmar o possível relacionamento dessas duas celebridades sul-americanas..

“Tenho muitas amigas colombianas e elas são as mais bonitas que existem. E Vinicius Jr escreveu para todas as amigas colombianas que tenho”, começou Westcol dizendo. “Você escreveu para Vinicius Jr.?” Kun perguntou surpreso.

“Vinicius escreveu para minhas amigas”, afirmou o influenciador. “Então você pode dizer a ele para parar, mano”, Westcol perguntou a Kun entre risadas. “Ele quer fod3r todos as minhas amigas”, continuou o influenciador.

“Você tem que contar a ele. Quando eu o vir, direi a ele ‘Ei, agora conheço ‘W’ (Westcol) e tome cuidado”, disse Kun Agüero ao saber do aborrecimento do seu interlocutor.

A conversa continuou e o influenciador fez uma declaração que surpreendeu ainda mais Kun: “Ele (Vini Jr) não tem códigos, parceiro. Ele disse a uma delas que estava mandando um jato particular para busca-la”. Esse comentário provocou risadas entre os dois e fez Kun colocar as mãos na boca para cobrir o rosto chocado.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]