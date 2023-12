Galvão desmente fake news de um áudio em que alguém usou a sua voz para detonar a CBF

O ex-narrador global publicou vídeo no Instagram, dizendo que usaram a “Inteligência Artificial” para falsificar sua voz

A guerra nos bastidores da CBF continua subindo de temperatura. Nesta quinta-feira (7) haverá a sessão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que julgará o recurso da oposição que tenta anular a eleição de Ednaldo Rodrigues.

Mas, paralelamente a isto, a coisa está “pegando fogo” nos bastidores. Circulou nas redes sociais um áudio com uma suposta crítica do narrador Galvão Bueno, contra o presidente da CBF.

Galvão, que recentemente foi “ácido” com Ednaldo, depois da derrota do Brasil para a Argentina – sobretudo por causa da briga entre as torcidas, antes da partida começar – chegou a dizer que a culpa era da CBF, “e, ao dizer CBF, tem nome. O nome é Ednaldo Rodrigues”, ressaltou o ex-global.

Mas, em relação a esse suposto áudio com a sua voz detonando a entidade, Galvão usou o seu perfil no Instagram para desmentir de forma veemente que tenha sido o autor das críticas. “O assunto hoje é sério!! Fizeram uma montagem da minha voz na briga política da CBF!! Eu nego ter feito qualquer vídeo”, disse Galvão. Veja o vídeo:

