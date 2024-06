Gabigol comemorou vitória do Flamengo numa festa com 100 mulheres em São Paulo

Gabigol, de repente, parou de fazer gols e passou a colecionar escândalos. No último domingo, fez um dos gols do Flamengo na goleada sobre o Vasco, quebrando um jejum de quatro meses.

Enquanto isso, protagonizou todos os tipos de problema fora de campo, que vão desde acusação de doping ao uso da camisa do Corinthians durante uma festa.

Mas o escândalo mais recente é de arrepiar. Segundo o colunista Leo Dias, Gabigol participou de uma farra com 100 mulheres no litoral de SP, logo depois do jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão.

Segundo o jornalista, o atleta do Flamengo aproveitou a quebra de jejum para para curtir a vida, e, acompanhado de mais 12 amigos – entre eles alguns jogadores de equipes do Brasileirão – participou de uma “farra” com mais de 100 mulheres.

As moças foram contratadas como “presenças vip”. Um motorista de aplicativo que levou convidados para o evento relata que teriam acontecido brigas, incluindo a irmã do jogador do Flamengo, que teria expulsado uma mulher que fazia sexo com um dos convidados presentes. A festa durou quase dois dias, entre a última segunda (3/6), às 12h, até terça-feira (4/6) às 7h.

E, como se ele não tivesse mais nenhum pronlema pra resolver, na próxima sexta-feira (7), o caso de doping de Gabigol será julgado na Suiça.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]