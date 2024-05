Futebol em 1 minuto: quem segura o embalo desse novo Botafogo?

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Depois de humilhar o Flamengo no fim de semana pelo Brasileirão, o Botafogo segue em ascensão e derrotou o Vitória da Bahia, pela Copa do Brasil. O detalhe é que o gol marcado por Eduardo aconteceu depois de uma bela jogada coletiva, com 16 toques na bola e a participação de quase todos os jogadores do alvinegro.

