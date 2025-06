Flamengo x Bayern vai parar o Brasil neste domingo e deve bater recorde de audiência

O futebol brasileiro viverá neste domingo (29) um dos seus momentos mais aguardados de 2025. Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam às 17h, no EUA, em confronto decisivo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão da TV Globo. A expectativa é tão alta que já se pode cravar: o jogo vai quebrar o recorde de audiência do ano na televisão aberta.

A maior audiência de 2025 até agora foi registrada justamente em um jogo do Flamengo — contra o Chelsea, ainda na fase de grupos do Mundial, que marcou 35 pontos no Rio de Janeiro. A partida superou a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, exibida pela Record, que havia alcançado pico de 31,6 pontos em São Paulo. Outros duelos importantes, como Botafogo x PSG (27 pontos e 46% de share), também demonstraram a força do futebol na TV.

Mais do que um grande jogo, Flamengo x Bayern é um fenômeno nacional. O Flamengo, dono da maior torcida do país, move multidões — inclusive aquelas que assistem só para torcer contra. E há muitos. Em um Brasil de paixões divididas, ver o rubro-negro tropeçar atrai quase tanta gente quanto ver o time vencer. É a rivalidade que alimenta a audiência.

A verdade é que o Brasil ainda é, sim, o país do futebol. E os números comprovam. Nenhum outro produto da televisão aberta — nem o Jornal Nacional, nem as novelas de horário nobre — consegue alcançar os índices de audiência que os jogos de futebol vêm registrando. “Volta por Cima”, a novela das 19h, teve pico de 21,6 pontos. “Mania de Você”, das 21h, chegou a 23,6 após um jogo da Seleção. Mas nada se compara ao apelo popular do futebol. Quando a bola rola, o país para — e a audiência dispara.

Com todos esses elementos em jogo — a mística do Flamengo, a força de um adversário europeu de elite, o simbolismo de um “Brasil x Alemanha”, sobretudo por causa daqueles 7×1 de 2014 —, Flamengo x Bayern tem tudo para ser o evento esportivo mais assistido do ano. Um jogo que promete ser decisivo dentro de campo e também diante das telas. O recorde certamente será quebrado.