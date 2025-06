Flamengo x Bayern quebra recorde e garante à Globo a maior audiência do ano no Rio

Confirmando a previsão feita por nossa reportagem no domingo, a transmissão de Flamengo x Bayern de Munique, pela semifinal do Mundial de Clubes, quebrou todos os recordes de audiência de 2025 até aqui. A TV Globo atingiu impressionantes 42 pontos no Rio de Janeiro, superando com folga o antigo recorde, que também pertencia ao Flamengo: o duelo contra o Chelsea, na fase de grupos da mesma competição, havia marcado 35 pontos.

Até então, a maior audiência do ano era da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, com 27 pontos — número agora pulverizado pelas duas exibições flamenguistas no Mundial.

No mesmo horário, a concorrência praticamente desapareceu. A vice-liderança foi do SBT, com o programa Roda a Roda, apresentado por Rebeca Abravanel, que marcou modestos 2,09 pontos. Em terceiro, ficou o Love Dance, da Record, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brits, com 1,97 ponto de média.

Os dados consolidam o fenômeno de audiência que é o Flamengo quando está em campo em torneios internacionais, especialmente em confrontos contra grandes clubes europeus. A semifinal contra o Bayern de Munique não só mobilizou a torcida rubro-negra, como também atraiu a atenção de milhões de brasileiros — inclusive dos que torcem contra.