Flamengo na capa do L’Équipe: “L’histoire en marche” marca a final intercontinental contra o PSG

A edição desta quarta-feira do jornal francês L’Équipe desmonta, com fatos e manchetes, o discurso de que os europeus não se importam com o Mundial ou com a Copa Intercontinental. O Flamengo está na capa do diário esportivo mais influente da França, em um dia histórico para o futebol europeu e sul-americano.

O título escolhido pelo jornal é emblemático: “L’histoire en marche” — “A história em marcha”. A manchete ocupa quase toda a primeira página e enquadra a final entre Paris Saint-Germain e Flamengo como um momento de ruptura e afirmação histórica. O texto de apoio deixa claro o peso do confronto: pela primeira vez, um clube francês disputa a final da Copa Intercontinental, enfrentando o campeão da Libertadores, em um duelo tratado como grande evento do futebol mundial.

A capa traz uma composição simbólica. De um lado, Luis Enrique e o jovem Désiré Doué representam o PSG campeão da Europa. Do outro, Jorginho e Filipe Luís simbolizam o Flamengo, campeão sul-americano. No centro, o troféu da FIFA reforça a dimensão global da decisão. Não há tom protocolar: o L’Équipe vende o jogo como espetáculo e como capítulo relevante da história do futebol.

Matéria interna com Filipe Luiz

Internamente, o espaço dedicado à final confirma que não se trata apenas de capa. O jornal reserva de quatro a cinco páginas para a decisão intercontinental, com análises, bastidores, prováveis escalações e reportagens especiais. Uma dessas páginas é dedicada quase integralmente ao Flamengo — algo raro quando se trata de clubes fora da Europa.

Nesse material, o grande destaque é Filipe Luís. A reportagem tem um título direto e provocador: “Filipe Luis, l’entraîneur du futur?” — “Filipe Luís, o treinador do futuro?”. Aos 40 anos e com apenas quinze meses no comando do Flamengo, o ex-lateral já é tratado pelo jornal francês como um técnico de projeção internacional.

O L’Équipe destaca que Filipe Luís já conquistou cinco títulos em pouco mais de um ano, algo que o coloca como o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro nesse período. O texto ressalta sua formação europeia, a passagem marcante pelo Atlético de Madrid e a capacidade de mesclar rigor tático europeu com a intuição e a técnica sul-americanas. Segundo o jornal, trata-se de um treinador inteligente, comunicador e com ideias muito acima da média dos técnicos brasileiros.

A reportagem vai além do currículo. O diário francês aponta Filipe Luís como símbolo de uma nova geração de treinadores no Brasil, cita elogios de dirigentes e ex-companheiros de profissão e chega a mencionar que propostas do futebol europeu são apenas questão de tempo — especialmente se o Flamengo for capaz de derrotar o PSG na final.

Ao tratar Filipe Luís como “o treinador do futuro” e dedicar páginas inteiras ao Flamengo, o L’Équipe deixa claro que a final intercontinental não é vista como um jogo exótico ou secundário. Pelo contrário: é um confronto de alto nível, com respeito editorial, análise profunda e protagonismo dividido.

Para quem ainda insiste em minimizar o peso desse tipo de competição, a resposta veio em francês, em letras garrafais, na capa do jornal esportivo mais respeitado da Europa: a história está em marcha — e o Flamengo faz parte dela.