Flamengo despenca no ranking financeiro e perde posto de melhor gestão

O novo “Relatório Convocados”, divulgado nesta segunda-feira (2), trouxe um diagnóstico preocupante para parte da elite do futebol brasileiro — inclusive para os gigantes. Elaborado em parceria com as consultorias Galapagos Capital e Outfield, o estudo avaliou as finanças dos 20 clubes da Série A do Brasileirão com base em seus balanços de 2024 e classificou a saúde financeira das equipes por meio de um sistema de rating, que vai de “AAA” (ótimo) a “E” (péssimo).

O Flamengo, que em 2023 liderava o ranking com a nota máxima, despencou para um “BBB+”, ficando atrás de clubes como Athletico-PR e Juventude, que conquistaram o topo do relatório com a nota “AA”.

Entre os clubes considerados grandes, apenas o Palmeiras se manteve próximo ao Rubro-Negro, recebendo nota “BBB”. O Red Bull Bragantino e o Atlético-GO também atingiram o mesmo patamar do Flamengo, com “BBB+”.

Já a situação do Corinthians é emblemática: com uma dívida que já se aproxima dos R$ 2,5 bilhões — embora tenha faturado R$ 1,115 bilhão em 2024 — o clube ficou com nota “C”, ao lado de São Paulo e Internacional. O Grêmio caiu de “A” para “BB”, e o Fluminense aparece com “B”.

As piores avaliações do relatório ficaram com Atlético-MG e Vasco, ambos reprovados com a nota “D”, apesar de estarem sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Botafogo, atual campeão brasileiro, não teve nota atribuída por não ter publicado seus demonstrativos financeiros de 2024. Já o Santos ficou de fora da análise por ter disputado a Série B no ano passado.

Entre os destaques positivos, estão Cruzeiro e Bahia, que subiram de “D” para “B”, além do Fortaleza, que foi de “C” para “BB”, e do Internacional, que melhorou de “D” para “C”.

O “Relatório Convocados” utiliza uma metodologia baseada no cruzamento dos demonstrativos financeiros dos clubes nos últimos 12 anos. São levados em conta fatores como gastos, receitas, endividamento e investimentos em relação à capacidade de pagamento e geração de caixa.

A queda brusca do Flamengo e a liderança de clubes com estruturas mais modestas mostram que, no futebol brasileiro, gestão eficiente pode valer tanto quanto — ou até mais — dinheiro em caixa.

O rating financeiro dos clubes da Série A em 2024

• AA: Athletico-PR, Juventude

• A: Cuiabá, Criciúma

• BBB+: Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO

• BBB: Palmeiras

• BB: Grêmio, Fortaleza

• B: Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Vitória

• C: Corinthians, São Paulo, Internacional

• D: Atlético-MG, Vasco

(Botafogo e Santos não avaliados)

Escala de notas:

• Ótimas: AAA, AA, A

• Boas: BBB+, BBB, BBB-

• Mediana: BB

• Ruins: B, C

• Péssima: D, E