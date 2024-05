Especialista em marketing esportivo explica por que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo feminina

Como o Jornal de Brasília publicou nesta sexta-feira (17), o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de futebol em 2027. O projeto brasileiro recebeu nota superior à do concorrente europeu no relatório dos profissionais da FIFA e após a desistência da candidatura Sul-Africana no final do ano passado.

Segundo Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, a grande audiência nas Copas do Mundo anteriores – o Brasil sediou duas Copas do Mundo Masculina de futebol (1950 e 2014) – e a infraestrutura foram fatores que pesaram na decisão.

“Por aqui temos o produto em TV aberta, o que amplia o alcance da audiência, estádios com muitos assentos que podem significar recorde de bilheteria, centros de treinamento, apoio governamental, além do fator novidade, uma vez que será a primeira vez que o evento virá para a América do Sul.”

Dez estádios da Copa do Mundo de 2014 fizeram parte da candidatura, mas não necessariamente todos serão utilizados. Para o professor da ESPM, o tempo de preparação é mais curto, mas os equipamentos esportivos já estão todos construídos e passarão por ajustes, a rede hoteleira nas cidades-sede também está finalizada.

“A experiência de receber grandes eventos e o número de profissionais capacitados no país para tal desafio são bons ingredientes para que seja um sucesso.”

“Grandes eventos requerem grandes investimentos e quando bem planejado e operados, promovem impacto econômico positivo muito superior ao desembolso e ainda promovem a marca do país como destino turístico e força econômica global”, finaliza Martinho.

