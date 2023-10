Entenda como e por que a regulamentação das apostas será tão importante

O governo espera arrecadar cerca de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões por ano com a nova regulamentação

Na virada do semestre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória nº 1.182, que regulamenta a exploração de apostas esportivas de quota fixa pela União, conhecida como mercado de bets. O governo espera arrecadar cerca de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões por ano com a nova regulamentação.

Há tempos que alguns organismos trabalham incansavelmente por essa regulamentação, como é o caso do Aposta Legal Brasil, que nasceu em 2019, logo após a publicação da Lei 13.756/2018, numa Lei sancionada pelo ex-presidente Michel Temer. Foi dado ali o pontapé inicial para a regulamentação das apostas esportivas de quotas fixas no país.

O Aposta Legal Brasil é uma marca que surgiu em Portugal quatro anos atrás, e hoje, além do Brasil, atua ainda em outros quatro países, em três línguas diferentes (Canadá, Peru, México, Chile e Índia), sempre com o mesmo propósito de mostrar, com transparência, a luta por essa regulamentação que está se materializando.

O Brasil é hoje um dos maiores mercados de apostas online do mundo. Possui milhões de apostadores em potencial, além de ser uma nação apaixonada pelas mais diversas modalidades esportivas.

Nesse sentido, o Aposta Legal – que hoje é um dos maiores portais online do Brasil nesse segmento – prioriza os seus conteúdos com artigos, notícias, guias educativos, e reviews de casas de apostas. Enfim, tenta mostrar todas as funcionalidades, recursos, vantagens e desvantagens para os apostadores.

