Endrick é o craque mais valioso do Pré-Olímpico, mas a Argentina tem o elenco mais caro do torneio

O garoto Endrick, do Palmeiras, é o jogador mais caro do torneio Pré-Olímpico que começa neste sábado (20), na Venezuela. O atacante, já negociado ao Real Madrid, tem o passe avaliado atualmente em 45 milhões de euros (cerca de R$ 241 milhões).

O Brasil está no Grupo A ao lado de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia, adversária da estreia, no dia 23 de janeiro. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para o quadrangular final, que garantirá campeão e vice nos Jogos de Paris.

Mas o Brasil fica atrás da Argentina quando se compara o elenco de cada seleção do torneio. O Sambafoot analisou a lista de convocados e descobriu que a Argentina é o país com mais jogadores valiosos em sua equipe.

Considerando o top 10 de jogadores com maior valor de mercado (dados do Transfermarkt) selecionados para o Pré-Olímpico, a Argentina tem sete jogadores presentes, seguido pelo Brasil, que possui apenas três atletas na lista. No entanto, dois dos jogadores brasileiros listados estão no top 3: Endrick, em primeiro lugar, avaliado em € 45 milhões, e Andrey Santos, em terceiro, com um valor de € 14 milhões – em segundo lugar está o argentino Thiago Almada, cujo valor é de € 27 milhões.

Os dois países dominam a lista até o 19º jogador. A partir daí, atletas de outras nacionalidades começam a aparecer – o primeiro deles, em 20º lugar, é o chileno Alexandre Aravena, avaliado em € 5 milhões. Além disso, Brasil e Argentina são os dois países sul-americanos que mais venceram o Pré-Olímpico, o primeiro com sete vitórias (1968, 1971, 1976, 1984, 1987, 1996 e 2000) e o segundo com cinco (1960, 1964, 1980, 2004 e 2020).

