Ele ainda vale o quanto pesa? Santos avança para uma renovação milionária com Neymar até 2026

Neymar está perto de renovar seu contrato com o Santos até dezembro de 2026. A informação foi revelada com pelo programa Esportes Record, neste domingo (8), e ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube. Segundo o repórter Fabiano Farah, o novo vínculo já está acertado entre o atleta e a diretoria e deve ser assinado nos próximos dias. O acordo inclui o parcelamento dos direitos de imagem, estimados em até R$ 95 milhões ao longo dos dois anos e meio de contrato.

A negociação só avançou depois que o clube convenceu Neymar pai, empresário do jogador, a aceitar o pagamento escalonado dos valores referentes aos primeiros cinco meses de vínculo — uma manobra necessária para viabilizar financeiramente a permanência do craque na Vila Belmiro.

O retorno de Neymar ao Santos, 12 anos depois de deixar o clube rumo ao futebol europeu, criou uma situação rara no futebol brasileiro: um astro mundial de volta ao país, com potencial técnico ainda reconhecido, mas enfrentando severas dúvidas sobre sua capacidade física. Desde a reestreia, o camisa 10 pouco jogou, envolvido em um processo de recuperação de lesões e, agora, afastado por conta da Covid-19. Ele não estará em campo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão.

Com isso, Neymar se tornou um jogador que, apesar de ainda carregar grande valor de marca e poder de mobilização de torcedores e patrocinadores, representa também um risco esportivo. Teoricamente, ainda teria mercado na Europa, mas o histórico recente de lesões afasta grandes propostas. Por isso, o Santos aparece hoje como seu porto seguro — o único clube disposto a sustentar sua fragilidade física em troca da força que ele ainda exerce fora de campo.

O Fator Neymar

E essa força é visível. Como publicamos aqui neste fim de semana, em maio, o Santos foi o clube brasileiro com maior crescimento de seguidores nas redes sociais, superando até mesmo o Flamengo. Com isso, assumiu a terceira posição no ranking nacional, atrás apenas de Flamengo e Corinthians. Um feito atribuído diretamente ao “efeito Neymar”.

Ao apostar na renovação, o Santos não apenas mantém seu principal nome em campo (ainda que esporadicamente), mas garante uma poderosa alavanca de marketing e engajamento — num momento em que os clubes dependem cada vez mais da receita digital e da exposição midiática.

Oficial ou não, a renovação de Neymar reflete um pacto de conveniências. O Santos aceita os riscos e incertezas em troca da visibilidade e do simbolismo de ter novamente seu maior ídolo em campo. E Neymar, por sua vez, aceita que, neste momento da carreira, não há lugar mais seguro — ou mais compreensivo com sua condição atual — do que o clube onde tudo começou.