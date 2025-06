Mesmo sem jogar (e agora com Covid), Neymar impulsiona Santos, que cresce mais que o Flamengo nas redes

Em meio a uma campanha vergonhosa na Série A, uma eliminação precoce na Copa do Brasil e o afastamento de Neymar por lesão — agora agravado por um diagnóstico de Covid-19 — o Santos vive um fenômeno digital raro: foi o clube brasileiro que mais cresceu em número de seguidores nas redes sociais durante o mês de maio, superando até o Flamengo no desempenho do período.

O levantamento do IBOPE Repucom, que soma as bases de fãs de Instagram, Twitter/X, Facebook, YouTube e TikTok, apontou um salto de 243 mil novos seguidores para o clube da Vila Belmiro, puxado principalmente pelo TikTok, onde o Santos ganhou 200 mil seguidores — 82% do avanço total. No Instagram, foram 44 mil novas adesões.

Apesar de continuar atrás de Flamengo (62,7 milhões) e Corinthians (41,2 milhões) no ranking geral, o Santos subiu para a 3ª colocação, com 24,4 milhões de seguidores, superando Palmeiras e São Paulo, e consolidando sua presença no pódio pelo quinto mês consecutivo.

O chamado “efeito Neymar” — reativado por menções e aparições do craque ligadas ao clube — tem sido fundamental nesse movimento. Mesmo longe dos campos, o impacto do camisa 10 mostra força: enquanto o time acumula frustrações em campo, a marca Santos se expande fora dele.

Além do Peixe, também se destacaram no crescimento de maio Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Remo e Avaí.

