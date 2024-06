Dudu ficou “queimado” no Palmeiras e no Cruzeiro; e ainda virou piada na internet

Dono do maior salário do futebol brasileiro, o atacante Dudu, que fatura R$ 2,1 milhões por mês no Palmeiras, ocupou um grande espaço nas páginas esportivas por causa da sua suposta transferência para o Cruzeiro.

A notícia caiu como uma bomba, principalmente pelo desencontro de informações. A hipotética transferência do jogador foi confirmada e desmentida em menos de 24 horas.

No final, acabou virando piada, como você pode ver no final desse texto. Mas, antes, veja o que foi dito pelos “atores” desse espetáculo:

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro

“O Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares, coisas particulares dele no Palmeiras. Eu falei: ‘Dudu, para fazer uma situação dessa, primeiro eu tenho que pedir autorização ao Palmeiras’. Ele falou: ‘Não, Alexandre, eu vou comunicar ao Palmeiras que tenho esse desejo de ter novos ares’. E ele fez isso em várias situações. Comunicou ao diretor, ao treinador que gostaria de ter novos ares. E o Cruzeiro iniciou o processo de negociação com o Palmeiras, que foi extremamente profissional”.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

“Pelo Palmeiras, Dudu está vendido. O ciclo do Dudu está encerrado no Palmeiras. Acho que o torcedor do Palmeiras estava ansioso para ouvir a presidente e essa é uma oportunidade. Com relação ao Dudu essa é a palavra oficial do Palmeiras. Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias atrás nosso diretor de futebol, Anderson Barros, me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro que ele ficou balançado. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Alexandre Mattos. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou como Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador”, afirmou a mandatária.

André Cury, empresário de Dudu

“Está tudo dentro do escopo. Tem situações ainda para acertar, são nove anos de clube e ainda tem situações a serem resolvidas. Jogador grande não se contrata em um minuto. Fui vender o Neymar para o Barcelona e demorei um ano para vender. Está acontecendo a negociação normal. Ele não é um jogador comum”.

Por fim, uma piada

O Atlético Ribeirense, time de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, fez um anúncio bem-humorado de Dudu como novo reforço do clube. Nas redes sociais, o Ribeirense publicou:

“O ídolo do Palmeiras, Dudu, chega a Porto Alegre nos próximos dias para se apresentar oficialmente ao Ribeirense. O atacante será anunciado e logo retornará para São Paulo para defender o Palmeiras novamente”, brincou o perfil do time gaúcho, que fez uma montagem com Dudu vestindo a camisa do Ribeirense.

